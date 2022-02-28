بدء نظر دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها في «تقسيم شالية رأس سدر»

بدأت الدائرة 11 مدني في محكمة جنوب القاهرة، منذ قليل، اليوم الإثنين، دعوى آية رشوان توفيق، ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان.

وجاء في موضوع الدعوى، التي حملت رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب، أنّ الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم أميمة عبدالرحمن، «زوجة الراحل» شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرف أول بائع، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشريات- تعاقد الأخير على شراء الشالية بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وجرى البيع مقابل 100 ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.