أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 28-2-2022 في مصر

تباينت أسعار العملات الأجنبية فى مصر، اليوم الاثنين 28 -2- 2022 في البنوك المختلفة ويعد الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي من العملات الأكثر استقرارا فى البنوك المختلفة فيما تراجع اليورو.

وترصد «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وهي كالتالي:

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

وسجّلت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 28-2-2022، في بنك مصر، سعر 15.74 جنيه لبيع الدولار الأمريكي، مقابل 15.64 جنيه للشراء، وبيع اليورو بسعر 17.619 جنيه مقابل 17.396 جنيه للشراء، كما بيع الجنيه الاسترليني بسعر 21.09 جنيه مقابل 20.823 جنيه للشراء.

وسجّل الدينار الكويتي سعر 51.93 جنيه للبيع مقابل 49.63 جنيه للشراء، وبيع الريال السعودي في ذات البنك بسعر 4.19 جنيه مقابل 4.18 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.28 جنيه مقابل 4.26 جنيه للشراء.

أفضل بنوك لشراء وبيع الدولار واليورو اليوم

وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي، في قائمة أفضل بنك لبيع الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 28 -2-2022، بسعر 15.68 جنيه، فيما تصدر بنك مصر كأفضل البنوك لشراء الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

ويعتبر البنك المركزى المصري، أفضل البنوك لبيع اليورو، إذ سجل سعر 17.629 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.619 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الاسترليني

واحتل البنك المركزي صدارة أفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين بسعر 20.974 جنيه، مقابل بنك كريدي أجريكول، لشراء الجنيه الإسترليني بسعر20.84 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الريال السعودي

وجاء بنك مصر من أفضل البنوك لبيع الريال السعودي اليوم الاثنين 28-2-2022، بسعر 4.1825 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الريال السعودي بسعر 4.1804 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الدرهم الإماراتي

وصنف بنك مصر كأفضل البنوك لبيع الدرهم الإماراتي، بسعر 4.265 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم، بسعر 4.269 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الدينار الكويتي

وجاء saib كأفضل البنوك التى تبيع لها الدينار الكويتي بسعر 51.67 جنيه، فيما جاء بنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك التى تشتري منها الدينار الكويتي بسعر 51.8862 جنيه.