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رفض دعوى ابنة الفنان توفيق رشوان ضد والدها في تقسيم شاليه رأس سدر

كتب:

بسمة عبدالستار
11:56 ص | الإثنين 28 فبراير 2022
رشوان توفيق

رشوان توفيق

قضت الدائرة 11 مدني في محكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، برفض دعوى آية رشوان توفيق، ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، في قضية تقسيم شالية رأس سدر، وقبول الدعوى الفرعية.

وحمل موضوع الدعوى، أنّ الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم أميمة عبدالرحمن، الأم، شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرف أول بائع، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتريات- تعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وجرى البيع مقابل 100 ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.

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