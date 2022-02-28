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السيسي: أنا زيكم ومعاكم ومنكم.. ولو مش قادر والله أمشي

الرئيس: لو ساعدتونا أول طالب هيتعلم كويس في مصر هيكون بعد 16 سنة

كتب:

محمد عزالدين
12:01 م | الإثنين 28 فبراير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ قضية مصر مشتركة وليست سلطة أو مسؤولين أو نظام، مفيش نظام في مصر، فيه دولة مع بعضها.

تنمية الأسرة المصرية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة نقاشية على هامش إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: «أنا زيكم ومعاكم ومنكم، ولو مش قادر والله والله والله أديكم التحية وأمشي».

مستقبل مصر

وتابع الرئيس: «دي أمانة قدام ربنا، مستقبل الناس دي والأطفال اللي طالعة، من فضلكوا القضية كبيرة أوي، العالم اللي موجود تقدم جدا، وأول طالب هنعلمه ونقول إننا وصلنا وعلمناه كويس لو ساعدتونا، هيكون بعد 16 سنة».

 

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بقلم محمد عزالدين