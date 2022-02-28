تفاصيل قرار دخول الأطفال الحرم المكي في السعودية.. «مسموح بشرط»

تصدر قرار دخول الأطفال الحرم المكي لمن هم أقل من 12 عامًا، مؤشرات البحث، عقب إعلان وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، ضوابط جديدة من أجل السماح لهم بالدخول، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية، التي يجرى تحديثها من وقت لآخر، وفقًا للوضع الوبائي داخل المملكة.

تفاصيل قرار دخول الأطفال الحرم المكي

وأوضحت الوزارة، أنه يسمح للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 7 سنوات الدخول إلى الحرم المكي، ولكن بشرط تلقي الجرعات الكاملة للقاح ضد فيروس كورونا، وظهور كلمة «محصن» في تطبيق «توكلنا».

وجاء قرار دخول الأطفال الحرم المكي، بعد أن كان دخول الحرمين الشريفين، مقتصراً فقط على أعمار الأطفال ما فوق 12 عاماً، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لتتراجع السلطات نسبيا عن القرار عبر تخفيض السن المسموح له.

وزارة الحج توضح شروط دخول الحرم

وتلقت وزارة الحج والعمرة ، أسئلة واستفسارات عديدة، فيما يتعلق بالأطفال غير المحصنين وموقفهم من أداء مناسك العمرة، وجاءت إجابة الوزارة أنّه لا يُشترط وجود فئات عمرية معينة لإصدار التصاريح، فقط ظهور «محصن» في «توكلنا» والحجز عن طريق تطبيق «اعتمرنا».

إتاحة تلقي لقاح فيروس كورونا للأطفال

ويشار إلى أنّ وزارة الصحة السعودية، أتاحت مؤخراً، تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك للفئة العمرية من 5-11 عاماً، عبر تطبيقي «صحتي» و«توكلنا»، والسبب في قرار تطعيم الأطفال، هو كونهم مصدر لنقل العدوى للفئات العمرية الأكبر منهم سناً.

القرار في إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

وقرار الوزارة، يأتي بعد انقطاع دام نحو عامين ونصف بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم، الأمر الذي دفع السلطات السعودية إلى اتخاذ إجراءات احتزازية صارمة للسيطرة على الوضع الوبائي، أهمها التباعد الاجتماعي خاصة في موسمي الحج والعمرة، وذلك تجنباً لانتشار العدوى.