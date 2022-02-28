إحالة أوراق عامل للمفتي قتل شابا بسبب خلافات الجيرة في الأميرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، اليوم، في عابدين، مد أجل النطق بالحكم على عامل لجلسة 10 أبريل، إثر إحالة أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لإدانته بقتل أحد الأشخاص طعنا بسلاح أبيض أمام منزله الكائن بمنطقة الأميرية، إثر خلافات سابقة بينهما.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل أبو المال وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد علي وأمجد أمين فرانسيس، وأمانة سر محمد لاشين وعبدالله أبو ضيف.

بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الأميرية، بلاغا من الأهالي بوقوع جريمة قتل بدائرة القسم، إثر طعن أحد الأشخاص شابًا بسلاح أبيض ما نتج عنه وفاته في الحال.

وانتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتبين أن سبب وقوع الجريمة هو خلافات الجيرة، وفي يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة استل على إثرها المتهم سلاحا أبيضا وعاجل المجني عليه بطعنة نافذة في الصدر أودت بحياته.

وحررت أسرة المجني عليه، في وقت سابق، محضرا ضد المتهم لضمان عدم التعرض لهم، ويوم الواقعة استغل القاتل تواجد المجني عليه بمفرده في الشارع وتشاجر معه، وسدد له عدة طعنات أودت بحياته في الحال، ولقي مصرعه قبل وصوله المستشفى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم واعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة وعلل ذلك لوجود خلافات فيما بينهما، وقررت النيابة العامة حبسه وبعدها أحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.