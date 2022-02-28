55 طعنة قادت زوج لـ حبل المشنقة.. قتل زوجته وشقيقها وابنته كشف الجريمة

كانت الصغيرة تقف بعيدًا تشاهد والدها تحاول كتم شهقاتها وهو يوجه طعنة تلو الأخرى لوالدتها في أجزاء جسدها النحيل، بينما حضر الخال في تلك اللحظة ليرى شقيقته جثة هامدة ملقاة على الأرض غارقة في دمائها، فلم يمر الكثير من الوقت حتى سدد والدها لخالها وابلًا من الطعنات المتتالية ليسقط قتيلًا وتصعد روحه لعنان السماء، في واقعة مأسوية شهدتها منطقة المرج.

تلك المشاهد جميعها حضرتها الطفلة التي لم يتجاوز عمرها الـ 12 عامًا، التي قامت بوصفها بأدق التفاصيل أمام الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق.

نصيب الطعنات الأكبر لشقيق الزوجة

14 طعنة كانت إجمالي الطعنات التي تلقتها والدتها على يد والدها وسط صرخاتها واستغاثاتها؛ لمساعدتها لتبقى على قيد الحياة ولكن جميعها باءت بالفشل، فأصبحت جثة هامدة في دقائق معدودة بعدما لفظت أنفاسها الأخيرة وعيناها معلقة على المتهم.

كان للشقيق النصيب الأكبر في عدد الطعنات بعدما سدد له المتهم 41 طعنة وإصابات قطعية في أماكن متفرقة من جسده لتصبح الدماء كشلال من المياه حول جثته، مرت 10 دقائق حتى لاذ المتهم بالفرار.

الطفلة ممسكة بجثة والدتها على الأرض

استغاثت الطفلة بالجيران الذين حضروا على صوت صرخاتها المدوية وهي ممسكة بجثة والدتها على الأرض، ليتلقى بعدها قسم شرطة دائرة المرج، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتين داخل إحدى الشقق بالدائرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبعمل التحريات الأولية وسؤال الطفلة تبين أن والدها وراء الواقعة بسبب وجود خلافات بينه و بين والدتها، تدخل شقيقها لفضها لكنه فشل في ذلك فقتله المتهم.

المحكمة تسدل الستار على القضية وتقضي بإعدام الزوج

وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة نجحت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لوجود خلافات زوجية بينه والمجني عليها الأولى، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهم، واستمعت لرواية الابنة التي أيدت صحة اعترافات المتهم وأمرت جهة التحقيق في وقت سابق بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإحالة القضية لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، التي أسدلت الستار أمس الأحد على القضية وقضت بإعدام المتهم للتهمة المنسوبة إليه وهي تهمة القتل العمد.