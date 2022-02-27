عاجل.. إحالة أوراق شاب قتل جده لمنعه من سرقة منزله إلى المفتي

قررت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار جمال أبو المعاطي، وعضوية المستشارين خالد محمد الغريب وأحمد زكريا ومحمد زايد، إحالة أوراق شاب قتل جده لأمه حال اعتراضه على سرقة المجني عليه لمنزله، إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

كان المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا، وجه رئيس نيابة مركز سمنود، بإحالة المتهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «سكين»، وسدد له عدة طعنات متفرقة بالجسد أثناء اعتراض المجني عليه على سرقة منزله، إلى محكمة الجنايات.

تفاصيل قتل الجد على يد حفيده بسمنود

تعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود، بالعثور على جثة شخص يدعى كمال عقيل الششتاوي، 82 عاما، ومصاب بعدة طعنات متفرقة في الجسد.

فريق بحث جنائي لضبط المتهم

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، حفيد المجني عليه، «أشرف. م. ا» 24 عاما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة منزل المجني عليه، لمروره بضائقة مالية، وقام بسرقة 10 آلاف جنيه وهاتف محمول.