شروط الحصول على منحة الزواج.. وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية

تواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تقديم الدعم المالي الخاص بـ«منحة الزواج»، والتى يحق للبنات غير المتزوجات من أبناء المؤمَّن عليه، أو صاحب المعاش بعد وفاته، والتى تحصل على معاشه بشكل شهري بعد الوفاة.

يأتي ذلك وفقا للائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019، حيث يصرف المعاش لابنة المؤمن عليه لحين زواجها، على أن تصرف منحة زواج لها بقيمة 12 شهرا من قيمة المعاش الشهري.

وأكد القانون على عدة شروط بخصوص صرف منحة الزواج .

منحة الزواج

- المنحة لا تصرف إلا مرة واحدة.

- المنحة تحسب على المعاش المستحق.

- المنحة تصرف خلال الـ5 سنوات من وفاة المؤمَّن عليه، أو خلال 60 شهرا من موعد استحقاقها.

- تقديم صورة من عقد الزواج.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- يقدم طلب المنحة إلى الجهة التأمينية الموجود بها ملف المؤمن عليه أو صاحب المعاش، بالهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، من خلال كتابة البيانات على النموذج 8.

هذا ومن المعروف ووفقا لقانون هيئة التامينات والمعاشات، فإنه يحق للمستحقين من أسرة المتوفى صاحب المعاش، الحصول على معاشه الشهري في الشهر الأول بعد تاريخ الوفاة، والمستحقين لهذا المعاش هم «أرملته، أو الزوج، الوالدين، الأبناء، الأخوات» الذى تتوافر فيهم ظروف صرف المعاش.

فى حين نصت المادة 105 من قانون المعاشات والتأمينات عن الحالات التى يتم من خلالها وقف صرف المعاش للمستحقين.

أسباب قطع المعاش

- وفاة المستحق للمعاش.

- زواج الأرمل أو الأرملة، من المستفيد للمعاش.

- زواج البنت أو الأخـت.

- بلوغ ابن أو أخ صاحب المعاش، سن 21 سنة، إلا في حالات..

* الطالب حتى يبلغ 26 عاما.

* العاجز عن الكسب، حتى يعمل.

* الحاصل على مؤهل عالٍ عند سن 26 عاما.

* الحاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط عند سن 24 عاما.