شروط منحة الزواج.. تحصل عليها فئتان وتصرف مرة واحدة

تساؤلات عديدة شهدتها محركات البحث حول منحة الزواج، وهي خاصة للمقبلين على الزواج من مستحقي المعاشات، والتي تضمَّنتها مواد قانون التأمينات 148 لسنة 2019، الذي منح الحق لورثة المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش، الاستفادة ببعض المنح وصرف المعاش المستحق عنه، بعد وفاته، وهناك أكثر من منحة نص عليها قانون التأمينات، من بينها منحة القطع، ومنحة الزواج، وكذلك مصاريف جنازة صاحب المعاش.

منحة الزواج

ونصَّت مواد قانون التأمينات الاجتماعية، على منحة الزواج، على تلك المنحة والتي تكون قيمتها عن مدة عام، وقال القانون إنّه حال قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة تساوي قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا، مع مراعاة ما يلي:

1- لا تُستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

2- تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

3- تسقط منحة الزواج أو تُقطع حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات، أو 60 شهرًا، من تاريخ استحقاقها.

كيف يتم الحصول على منحة الزواج

وحول كيفية الحصول على منحة الزواج، فقد اشترطت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على المتقدم من المقبلين على الزواج للحصول على المنحة الخاصة بالزواج، يجب تسليم صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي، إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

ويكون الطلب كالتالي:

وبعد استكمال بيانات استمارة منحة الزواج، يتم تقدم الطلب للجهة المختصة من أجل البدء في إجراءات صرف المنحة، وتسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

ويحق للمستحقين من أسرة صاحب المعاش المتوفى، الحصول على المعاش بعد الوفاة بداية من الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم الشروط في تاريخ وفاة المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش.