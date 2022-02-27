انتشال جثة عامل انهارت عليه حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار في سوهاج

تمكن رجال الإنقاذ البري، بإدارة الحماية المدنية في محافظة سوهاج، من انتشال جثة عامل، انهارت حفرة عليه إثر قيامه بالتنقيب عن الآثار بقرية الصوامعة بدائرة مركز أخميم، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يُفيد بانهيار حفرة على شخص بمنزل في دائرة المركز.

انهيار حفرة

وتبين أنه أثناء قيام «خالد. ك. ا»، 31 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل ملك «حسن. ا. ع. م»، 19 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية «تم ضبطه» المكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والخرسانه بمساحة 120 متر، انهارت حفرة دائرية عليه بعمق حوالي 11 مترا، وقطر 1.5 متر بصالة داخل المنزل.

وأفاد مالك المنزل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، والمحضر اللازم بالواقعة، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث تصادم

وفي سياق آخر، شهد الطريق الزراعي الشرقي بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، حادث تصادم أسفر عن مصرع شخص.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي، قيادة «حمدي ع ح م»، 58 سنة، مدرس، ويقيم دائرة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة «نقل» ما أدى لانقلاب السيارة الأولي بترعة الفاروقية المجاورة للطريق، وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفي دار السلام المركزي.