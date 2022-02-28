إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم، عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19، ما أسفر عن إزالة 38 حالة بنطاق 7 مراكز بالمحافظة، بإجمالى مساحة بلغت 25543 م2.

أسوار ومباني

وتضمنت الإزالات 5 حالات تعد بمساحة 21240 م2 جمعية إدكو حوض الرمال شرق، عبارة عن تقسيم الأرض وعمل أساسات من الحجارة البيضاء ولاية الهيئة العامه لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتنفيذ 16 حالة تعد في المهد على مساحة 2550 م2 بأبو المطامير، عبارة عن أسوار طولية ومبان وأسوار بالطوب الأبيض.

كما تم إزالة 4 حالات تعد بمساحة 550 م2 بالأبعادية بدمنهور، وإزالة 3 حالات تعدي بمساحة 375 م٢ في ايتاي البارود.

وأزالت الحملات 5 حالات بمساحة 364 م2، عبارة أسوار ومنزل بالبلوك ومغسلة سيارت بالمحمودية، و3 حالات أخرى على أرض زراعية بمساحة 284م بقريه بني سلامه بوادى النطرون، وإزالة حالتي تعد بمساحة 180 م2 بالدلنجات.

تكثيف حملات الإزالة

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة كل التعديات، ومنع أي تعد جديد نهائيا، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، مع مصادرة كل المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء.

كما وجه المحافظ بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ، للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.