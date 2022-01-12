إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم.. «عصب الاقتصاد»

قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إنّ إدارة حماية الأراضي بالمديرية تمكنت من إزالة 10 تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بمختلف المراكز، تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات لإزالة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها على مدار اليوم، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل والتي هي عصب الاقتصاد القومي، وردع المخالفين على مدار الساعة.

تكثيف حملات إزالة التعديات

وقال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إنّه شدد على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية، بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية، والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع قوات الشرطة، والأجهزة المعنية، وتنفيذ إزالات كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها على مدار اليوم.

إزالة 5 تعديات بمدينة ومركز الفيوم

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ الإدارة الزراعية بنطاق مركز ومدينة الفيوم، تمكنت من إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بنطاق المدينة، و3 آخرين بنطاق المركز، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وأخرى بناحية منشأة بغداد على مساحة 8 قراريط.

إزالة تعد على الأرض الزراعية بطامية

وأوضح الدكتور ربيع، الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد محمود الحداد، تمكنت من إزالة تعد على قطعة أرض زراعية نصف قيراط بمنشأة الجمال، بالاشتراك مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية.

إزالة تعد على الأرض الزراعية بسنورس

وأشار إلى أنّ الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد سيد عبد الحفيظ تمكنت من تنفيذ قرار إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمنطقة بيهمو على مساحة قيراط، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس.

إزالة 3 تعديات على الزراعات بإطسا

ولفت إلى أنّ الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر أبو رحيل مدير الإدارة، تمكنت من تنفيذ 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بناحية منشأة فيصل على مساحة 4 قيراط بالتنسيق مع مجلس ومدينة إطسا.