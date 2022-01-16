إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرى المحلة (صور)

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، توجيهاته العاجلة إلى اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام محافظة، بالتنسيق الكامل مع رؤساء مجالس المدن والأحياء، بأهمية التصدي لكافة أوجه التعديات على الاراضي الزراعيه وأملاك الدولة وردع المخالفين قانونيا وإحالتهم للجهات المختصة بالتحقيق.

إزالة التعديات وردع المخالفين

وباشر اللواء حسين لبيب عطية، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، تنفيذا توجيهات محافظ الغربية، إذ دشنت الوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي حملة لإزالة حالتين، الأولى تضمنت إيقاف أعمال بناء بعزبة الكردي بمساحة 100 متر، عبارة عن فرشة خرسانية ومباني بلوك وعشه خشبية، والثانية لإزالة مساحة 175 مترا في عزبة زكي حوض البطاويه الشرقية.

إزالة كلية لمخالفة بناء

كما نفذت الوحدة المحلية لقرية سامول بإزالة مخالفة، عبارة عن شدة خشبية لسقف دور أرضي، فضلا عن إزاله كلية لحوائط وأعمدة وسمل دور أرضي على مساحة 82 مترا بعزبة عبدالحي التابعه للوحدة المحليه لقرية ميت الليث هاشم، بمرافقة قوة أمنية من مركز المحلة.

وفي نطاق الوحدة المحلية ببشبيش تم فك شدات خشبية بغرض عمل تندات في الأرض الزراعية على مساحة 13 قيراطا في عزبة عوض، التابعة لقرية لومانة بجمعية بشبيش ثان، وتم فك الشدة وإزالة المخالفة إزالة كلية في المهد.

كما تمت إزالة مخالفة بجوار محطة المياة بنطاق مركز المحلة، عبارة عن شدة خشبية وحديدية بالدور الرابع العلوي على مساحة 212 مترا.