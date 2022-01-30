إزالة 10 تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بالغربية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة تنفيذ 10 قرارات إزالة عاجلة علي الأراضي الزراعية في المهد وردع كل المخالفين قانونيا.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وباشر اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أعمال حملات ازالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الزراعة والري والجهات الامنية ، وتحت اشراف المحاسب سعد نصر والمحاسب حيدر عطالله نائبا رئيس المدينة ، وبمشاركة مسؤولي التعديات بالوحدات.

وأسفرت الحملات عن ازالة كلية لتعدي بعمل شدادات خشبية على مساحة 1 قيراط بقرية البنوان، وفك شدة خشبية ليلا بقرية محب الجديدة التابعة للوحدة المحلية بالشهيدي على مساحة 175 مترا.

ردع المخالفين

كما تم تنفيذ حملة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لقرية سامول لعدد 5 حالات تعدٍ، شملت إزاله كلية لسملات وأعمدة خرسانية لعمل مزرعة على مساحة 3 قراريط، وإزالة كليه لشدة خشبية على مساحة 12 سهما، إضافة إلى إزالة حالتين تعد بعمل سمل خرسانى ليلا على مساحة 1 قيراط و 19 سهما بقرية دمتنو.

كما تم إزالة شدة خشبية على مساحة 19 سهما، وحالتي تعد بناحية قرية بطينة عزبة راغب، من خلال إزالة سور من البلوك مغطى بالصاج والأعمدة الحديدية على مساحة 1 قيراط و 10 أسهم، إلى جانب إزالة كلية لفرشه خرسانية بقرية القيصرية على مساحة 4 قراريط و17 سهما.

وشدد «لبيب» على استمرار ازالة كافة التعديات لردع المخالفين والمتعدين بنطاق قرى مركز المحلة، وإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون.