إزالة 8 تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بسمالوط ومغاغة

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

شدد المحافظ على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية «خط أحمر»، ولن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ18، هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وقف 4 حالات بناء مخالف بسمالوط

من جانبها، واصلت الوحدات المحلية في مركزي سمالوط ومغاغة جهود التصدي لكافة أشكال التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة، حيث تم إزالة وإيقاف 4 حالات بناء على الأراضي الزراعية بمركز سمالوط، منها إزالة صب أعمدة خرسانية بحي شمال المركز، وإيقاف أعمال بناء دور أرضي بقرية «اسطال»، كما تم إيقاف أعمال بناء على الأراضي الزراعية بقرية «البيهو»، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية «شوشة».

وقف 3 حالات بناء مخالف بمركز مغاغة

كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز مغاغة 3 حالات تشوين مواد بناء للقيام بأعمال البناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد بالبناء في المهد.

الري تواصل حصر التعديات علي المجاري المائية

وتواصل مديرية الري في المنيا حصر كافة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، تمهيداً لإزالتها، تنفيذاً لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة.