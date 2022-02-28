ضبط 174 قطعة سلاح و220 قضية مخدرات وتنفيذ 65813 حكما قضائيا

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تنفيذ 65813 حكما قضائيا متنوعا

وأسفرت الحملات 24 ساعة، عن ضبط 174 قطعة سلاح ناري بحوزة 151 متهما، وتنفيذ 65813 حكما قضائيا متنوعا، وبالإضافة إلى ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 7 متهمين، ارتكبوا 24 حادثًا.

كما جرى ضبط 220 قضية مخدرات، بإجمالي 231 متهمًا، و29 متهمًا هاربًا، و22 متهمًا بارتكاب أعمال بلطجة، بالإضافة إلى ضبط 388 دراجة نارية مخالفة، و29798 مخالفة مرورية متنوعة، وتم أيضًا فحص 64 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 14 منهم.

ضبط 17199 مخالفة مرورية

وواصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، ما أسفر عن ضبط 17199 مخالفة مرورية متنوعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من ضبط 7639 شخصًا؛ لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7589 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 50 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 624 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، بالإضافة إلى ضبط 153 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 820 أرجيلة؛ وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

19 قضية اتجار في المواد المخدرة

وفي السياق ذاته، تمكن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 11 قطعة سلاح نارى وأبيض، و19 قضية اتجار في المواد المخدرة، بحوزة 19 متهما.

ونجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ، من ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ، مطلوب التنفيذ عليه فى حكم بالإعدام.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

فيما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، التي تنوعت بين «ضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، 42 قضية أمن عام، 1382 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 284 حكما قضائيا متنوعا، 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات».

ضبط 14192 قضية سرقة تيار كهربائى

بينما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، خلال 24 ساعةن عن ضبط: «4013 قضية ظواهر سلبية بمترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، 14192 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، 242 قضية في مجالات الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب، 134 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص، 1316 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية».