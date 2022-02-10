نائب رئيس جامعة الطفل: الفكرة بدأت في ألمانيا وطورتها مصر (فيديو)

قالت الدكتورة رنا رفاعي، نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج جامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمي، إن فكرة «جامعة الطفل» ظهرت بدولة ألمانيا عندما رغب الشعب هناك في إحداث تواصل بين الأطفال خلال سن صغير، وكذلك الأساتذة الجامعيين من أجل توعية الشعوب بالفرص الموجودة.

رفاعي: استقدمنا جامعة الطفل لمصر وأضفنا عليها

وأضافت «رفاعي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه قد تم استقدام الجامعة في مصر بعد إحداث فارق كبير بين مختلف الشرائح بعدما جرى تطبيقها في كل من ألمانيا، وأوروبا.

وأوضحت أن جامعة الطفل في مصر باتت موجودة، وبها برامج يتقدم لها الطلاب منذ سن الـ9 لـ10 سنوات: «بناخدهم وهم 6 سنين في تعليم مواز بجامعات، وبنعطي ليهم فرصة الذهاب لأقرب جامعة لهم ويتعلموا كل شيء، وكمان بيبحثوا عن المعلومات ويكتشفوا الحلول، وبيفضلوا فيها 6 سنين يتعلموا ببرنامج جامعة الطفل لحين التخرج».

مناهج خاصة للأطفال

وأكدت أن هناك أكثر من 40 جامعة ومركز بحثي مصري يساعدون في تصميم المناهج التي يضعها المختصون لعمل مناهج خاصة للأطفال وبالتعليم الخاص، حيث إن الدراسة تكون تمتد لـ6 سنوات، كل عام يدرس فيها الطفل مدة 15 يوما: «أول عامين يطلق عليهم e1 ،e2، وبيمر الطفل فيهم بكل التخصصات، بعد كده بيبدأ يختار التخصص إللي بيرغب فيه خلال الـ4 سنين التاليين».