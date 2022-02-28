«الكرملين»: أمر صريح من بوتين بتأهب قوات الردع النووية للقتال

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بشكل واضح وصريح بوضع قوات الردع الاستراتيجي النووية الروسية في حالة تأهب قتالي خاص وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية عدة منذ قليل.

حرب روسيا وأوكرانيا تدخل يومها الخامس

ودخلت حرب روسيا وأوكرانيا يومها الخامس وكانت انطلقت فجر الخميس الماضي، وبينما يتاوصل القتال، أعلن اليوم عن بدء المفاوضات بين الطرفين في بيلاروسيا.

قوات الردع النووي في حالة تأهب

وكان «بوتين» أصدر أمس توجيهات إلى وزارة الدفاع، بوضع قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهب قتالي.