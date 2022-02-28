سوق الحديد يترقب الإعلان عن الأسعار الجديد الليلة

تترقب سوق الحديد الإعلان عن الأسعار الجديدة للمصانع، لتسليمات شهر مارس، في الوقت الذي يزداد فيه تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على إمدادات الخردة والبيليت.

وقالت مصادر بسوق الحديد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأسواق في حالة عدم يقين بشأن الأسعار في الوقت الحالي، خاصة بعد التطورات العالمية الأخيرة، المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وأكدت المصادر، أن كافة المصانع تتابع عن كثب تحركات أسعار البيليت والخردة وخام الحديد، وسط مخاوف من تأثير الأحداث على نقص الإمدادات، خاصة أن روسيا وأوكرانيا تعتبران من أهم مصادر منتجات البيليت والخردة.

إعلان الأسعار الجديدة الليلة

وقال مسئول بارز بإحدى كبريات مصانع الصلب، إن مصنعه سيعلن الأسعار الخاصة بشهر مارس، مساء اليوم الاثنين، رافضا الكشف عن توجهات الأسعار.

وأضاف المسؤول، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتم الاستقرار بعد على تحركات السعر في الشهر الجديد، مشيرًا إلى أن أسعار الحديد في الوقت الحالي تتراوح بين 13600 إلى 14 ألف جنيه للطن، وهي الأسعار التي شهدها شهر فبراير.

أسعار خام الحديد لن تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية

وتشير توقعات المصادر، إلى أن أسعار خام الحديد لن تتأثر بشكل مباشر؛ نظرا لأن أغلبها يأتي من دول خارج المنطقة الأوروبية، إذ يتركز الخام في مناجم البرازيل وأستراليا، بينما يتركز إنتاج البيليت والخردة في روسيا وأوكرانيا على وجه التحديد.

ومع اندلاع الأزمة الأوكرانية شهدت أسواق الحديد توترا نتيجة المخاوف من ارتفاع الأسعار بشكل حاد، وحتى الآن لم تشهد أسعار خام الحديد ارتفاعا، بل إنها تراجعت بقيمة بلغت نحو 16 دولارا في تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، على أساس أسبوعي، إذ بلغ سعر الطن نحو 134 دولارا، مقارنة بـ150 دولارا في الأسبوع السابق له.

بينما شهدت أسعار البيليت تحركات تصاعدية، ليصل الحد الأدنى للسعر عند 700 دولار، مقابل بسعر أدنى 675 دولارا في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.