«عليا الفيروسات» تحذر من تقلبات الجو الحالية وتشابه أعراض كورونا بالإنفلونزا

حذر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين بمختلف المحافظات الفترة الحالية من تقلبات الطقس ما بين الموجة الباردة والحارة، لافتاً إلى أنه يجب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي والحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض، مع الالتزام بارتداء الملابس الشتوية وعدم التخفيف لحين الإعلان رسمياً عن قدوم فصل الصيف.

العليا للفيروسات: يجب الإسراع للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غالبية السلالة المنتشرة حالياً لفيروس كورونا هي أوميكرون وغالبية الأعراض المنتشرة للمرض خفيفة جداً وتشبه أعراض الإنفلونزا، مضيفاً أنه يجب على الجميع أن يتعامل مع الإنفلونزا على أنها إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 حتى يثبت العكس من التحاليل والإشاعات الطبية اللازمة.

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن الفترة الحالية تشهد انخفاضا في نسب الإشغالات بفيروس كورونا بين المصابين، وكذلك في أعداد المرضى المسجلين، منوهاً بأن موجة الإنخفاض في رصد الأعداد المصابة ستستمر حتى منتصف الشهر المقبل و مطلع شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن هناك استعدادات لأعلى مستوى لمواجهة اي سيناريوهات تتعلق بالمرض .