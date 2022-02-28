قبل السفر إلى السعودية.. تعرف على المستندات المطلوبة لأداء العمرة

صرح عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في المملكة العربية السعودية، أنه بعد انقطاع دام لأكثر من عامين على سفر المعتمرين المصريين للأراضي المقدسة بسبب جائحة كورونا، غادر اليوم أول فوج متجها إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وقال «حنفي»، في بيان، إنه يجب توافر مجموعة من المستندات مع الشخص الراغب في أداء العمرة قبل التوجه إلى الأراضي المقدسة، وهي كما يلي:

المستندات المطلوبة لأداء مناسك العمرة

- أصل جواز السفر.

- تأشيرة العمرة، التي أصبحت إلكترونية ومسجل عليها «كيو آر».

- تذكرة الطيران.

- شهادة التطعيم الأصلية للقاح ضد فيروس كورونا، مسجل بها «كيو آر».

- البار كود التنظيمي من بوابة وزارة السياحة، ويتم الحصول عليه من قبل شركة السياحة.

- شهادة خلو من الأمراض المزمنة، ويتم حصول المعتمر عليها من قبل مكاتب الصحة التابع لها أو المستشفيات الحكومية.

- استمارة التسجيل على موقع «قدوم» السعودي.

- تحليل «بي سي آر»، على أن تكون نتيجته سلبية قبل الرحلة بنحو 48 ساعة حد أقصى.

ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لأداء العمرة

ودعا نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، المعتمرين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية، عند الوصول إلى الأراضي المقدسة، سواء ارتداء الكمامة أو التباعد أو الإلتزام بالنظام المتبع داخل الحرمين الشريفين.

وصرح «حنفي» لـ«الوطن»، أمس، أنه جرى إصدار تأشيرات لأداء العمرة من مصر، لافتا إلى أنه خلال أيام قليلة سيكون أول فوج دخل بالفعل مدينة مكة المكرمة.

وشدد نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين، على ضرورة مراعاة شروط أداء العمرة وضوابطها، والتي تأتي في إطار الوضع الوبائي داخل المملكة العربية السعودية.