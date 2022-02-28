حظك اليوم برج الحوت الاثنين 28-2- 2022 مهنيا وعاطفيا

يحتفل مواليد برج الحوت بأعياد ميلادهم خلال الفترة الحالية، والتي بدأت من 19 فبراير وحتى 20 مارس المقبل، وهو آخر الأبراج السماوية المعروفة، ويعرف عن أصحابه الرومانسية والعاطفية المفرطة، بالإضافة إلى الكرم الشديد، خاصة مع من يحب.

صفات مواليد برج الحوت

يعرف عن مواليد برح الحوت الخيال الواسع، والتعرض الدائم لأحلام اليقظة، ما يجعلهم مناسبين للأعمال الإبداعية كالرسم والتصميمات، والتمثيل، كما أنهم من الشخصيات المثابرة التي تستمر في السعي حتى تصل لأهدافها، وهو من الشخصيات الملتزمة بمواعيد وبوعودها مهما كلفها الأمر.

وفي هذا السياق، يرصد موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحوت، بحسب توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحوت الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن حظ مواليد برج الحوت: القمر اليوم داعم ويجعلك تحسن التصرف وتعرف كيف تكسب دعم الجميع.

حظك اليوم برج الحوت الصعيد العاطفي

بينما عاطفيا واجتماعيا، يوم رائع يسمح لك بتحقيق تواصل وتفاهم سريع مع المحيطين بك.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مواليد برج الحوت من المشاهير، هم الفنان صابر الرباعي، الفنانة دينا الشربيني، سلوى خطاب، الملحن والموسيقار محمد الموجي، الراقصة تحية كاريوكا، الفنان الهندي عامر خان، الممثل المصري خالد زكي، الفنان حمادة هلال، أحمد السقا، الفنان الراحل محمد عبد الوهاب، محمود درويش، والفنانة يسرا .