4.4 مليار جنيه أرباح «القابضة للتأمين» في 2020/21 ونمو الاستثمارات 23.8%

حققت شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، نتائج متميزة خلال العام المالي 2020/2021، وفقا لنتائج الأعمال التي اعتمدتها الجمعية العامة للشركة، حيث بلغ صافي ربح المجموعة نحو 4.4 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 5.2% مقارنة بعام 2019/2020، كما ارتفع إجمالي الاستثمارات إلى 75.7 مليار جنيه مقابل 61.2 مليار جنيه عام 2019/2020 بمعدل نمو قدره 23.8%.

إجمالي الأقساط المصدرة بشركات التأمين

وارتفع إجمالي الأقساط المصدرة بشركات التأمين لعام 2020/2021 بمعدل 20.5%، ليبلغ 17.5 مليار جنيه، وارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق لشركات التأمين ليبلغ 41.2 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 10.7% مقارنة بعام 2019/2020.

وذكر تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين، برئاسة باسل الحيني، أنّ المجموعة حققت نتائج قوية ومؤثرة في جميع المجالات، منها نمو حجم الأرباح المحققة، وزيادة حصة الدولة من نتائج الأعمال «أرباح، ضرائب، وتأمينات»، التي بلغت 4.5 مليار جنيه لأول مرة منذ نشأة الشركة القابضة.

الاستثمارات المالية

وفي مجال الاستثمارات المالية، نجحت المجموعة في انتهاج أسلوب احترافي ونشط لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة، ترتب عليه تعظيم قيمة المحفظة لتقفز لأول مرة في تاريخ المجموعة إلى ما يربو على 75 مليار جنيه متنوعة على أوجه الاستثمار المختلفة، بما يدعم السياسة الاستثمارية للدولة المصرية، وذلك بعد تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي كانت تدير نصف مليار جنيه فقط في عام 2019 كلها أموالا من خارج المجموعة، وأصبحت حاليا تدير 20 مليار جنيه من أموال المجموعة، إضافة إلى الإدارة النشطة لمحفظة الاستثمارات المالية بقيادة الشركة القابضة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في قيمة المحفظة وعوائدها بما يتماشى مع طموحات المجموعة كأكبر وأعرق كيان مالي غير مصرفي في مصر والمنطقة العربية.

تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية

من ناحية أخرى، حققت المجموعة تطورًا كبيرًا في مجالات المشاركة والمساهمة في صناديق الاستثمار المختلفة، كما نفذت المجموعة وشركاتها التابعة خطة ضخمة للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي والتكنولوجي، إضافة إلى تطوير السياسات التسويقية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وزيادة عدد المنتجات، وتقديم أفضل خدمة للعملاء، وجار تأسيس أقوى تحالف في السوق لإنشاء شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة، بالشراكة بين المجموعة وشركتيها «مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة» والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، إضافة إلى التقدم بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة متخصصة للتأمين الطبي، كما تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة تأجير تمويلي وتخصيم، ما يعزز حجم مساهمة المجموعة في نمو الاقتصاد الوطني.

تحديث الخدمات التأمينية

وفي مجال النشاط التأميني، جرى تحديث الخدمات التأمينية من خلال طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والجهاز التسويقي وقنوات اتصال متعددة وحديثة مثل «الموبايل، الإنترنت، والتحصيل الإلكتروني»، والحرص على تقديم خدمة تأمينية عالية الجودة من خلال تكوين فريق اكتواري وإنتاجي عالي الكفاءة في مجالي الحياة والممتلكات، كما نفذت المجموعة أكبر وأضخم اتفاقية للتأمين البنكي بين شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري وحققت حجم أقساط 2.4 مليار جنيه في سابقة هي الأولى في مجال التأمين البنكي.

ونجحت المجموعة في الحصول على التصنيف الائتماني الدولي لشركتي التأمين من مؤسسة AM BESTالدولية بتصنيف القوة المالية «++B»، والتصنيف الائتماني طويل الأجل bbb بنظرة مستقبلية مستقرة.

وفي ذات السياق، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف القوة المالية IFS، لشركة مصر للتأمين إلى AA + (egy) من AA (egy)، وكانت أهم العوامل في حصول شركتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة على هذا التصنيف، المرونة والملاءة المالية القوية للشركة الأم «مصر القابضة» والأهمية الاقتصادية للشركتين داخل المجموعة.

مجال النشاط العقاري

وفي مجال النشاط العقاري، حققت المجموعة من خلال شركة مصر لإدارة الأصول العقارية نتائج مثمرة، في تنفيذ حزمة جيدة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية المملوكة لشركات المجموعة من خلال الاستغلال الأمثل لقطع الأراضي الصغيرة والتي يمكن للشركة تطويرها ذاتيا.

أما الأراضي الكبيرة، فسيتم إقامة مشروعات عليها بنظام المشاركة مع بعض المطورين والمستثمرين، إضافة إلى الاهتمام بالعقارات التاريخية ذات الطابع المعماري المتميز وتعظيم العائد المرجو منها وخلق آلية للحفاظ على العقارات ذات الطراز المعماري المتميز وتعظيم قيمتها، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية، كما أنّ هناك مشروعات طموحة للتعاون مع بعض الشركات المتخصصة بموجب حق الانتفاع، لتطوير العقارات التاريخية بهدف تحقيق عوائد مجزية ونتائج جيدة.