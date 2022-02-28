سعر الدولار اليوم الإثنين 28-2-2022 في البنوك المصرية

واصل سعر الدولار استقراره اليوم الإثنين 28/2/2022 في البنوك العاملة في السوق المصري، ليباع بسعر 15.74 جنيه مقابل 15.64 في البنك الأهلي المصري، فيما واصل الجنيه المصري ارتفاعه أمام عدد من العملات، منها الريال اليمني الذي يُباع بسعر 0.063 جنيه، والجنيه السوداني الذي يُباع بسعر 0.035 جنيه، والليرة اللبنانية التي تُباع بسعر 0.010 جنيه.

الجنيه المصري مقابل العمله الروسية والأوكرانية

سجل سعر بيع الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي قيمة 0.188 جنيه، فيما بيع الجنيه المصري أمام عملة هريفينا الأوكرانية بسعر 0.522 جنيه، وبيع أمام الدولار النيوزيلاندي بسعر 10.519 جنيه فيما بيع أمام الليرة التركية بسعر 1.117 جنيه.

أسباب استقرار الجنيه المصري

وأرجع مستوردون في الغرف التجارية، استقرارا الجنيه المصري إلى زيادة الاحتياطي النقدي والموارد الدولارية، وفق عدد من المستوردين بالغرف التجارية لـ«الوطن».

البنوك الأعلى بيعا وشراء للدولار

صُنّف مصرف أبو ظبي الإسلامي، كأفضل البنوك التي تبيع الدولار مقابل الجنيه بأعلى سعر عند 15.68 جنيه اليوم، كما جاء بنك مصر كأفضل بنك لشراء الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

فيما جاء بنكي الإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد، في قائمة البنوك التي تبيع الدولار بأعلى سعر، ولكن بقيمة 15.67 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك

وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنوك المحتلفة بمصر بسعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي، وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري سعر 15.74 مقابل 15.64 جنيه للشراء، وبيع في بنك المصرف المتحد بسعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وبيع الدولار في البنك المركزي بسعر 15.77 جنيه، مقابل 15.64 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء.