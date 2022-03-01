سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-3-2022 في البنوك المصرية

حالة من التذبذب شهدتها أسعار مختلف المنتجات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وأبرزها الذهب والنفط، كما يبحث الكثيرون عن أسعار الدولار في الفترة الحالية وتأثيرات الحرب عليه، خاصة بالنسبة لمن يريدون استبدال العملة الخضراء أو شرائها.

وفي هذا الصدد، وفي إطار خدمة المهتمين بمعرفة أسعار العملات، تعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي يقدمها سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 1-3-2022، مقابل الجنيه في البنوك الخاصة والحكومية، العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للبنك، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم لنحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ومن ضمن العملات التي يبحث عنها الناس سعر الدرهم الإماراتي، حيث سجل اليوم في بنك قناة السويس 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد اليوم نحو 4.17 للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.