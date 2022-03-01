سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 1-3-2022 في مصر

يعد الدينار الكويتي من أغلى العملات في العالم، وتزداد عمليات البحث عن سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية بشكل كبير من المواطنين في مصر ومختلف الدول، خاصة المستثمرين والمغتربين أو من لديهم أقارب بالكويت، لمعرفة سعر العملة مقابل الجنيه المصري، أو للتحويلات من الخارج.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري المسئول عن ضمان سلامة الجهاز المصرفي المصرى، وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية نحو 51.60 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم لنحو 48.50 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 49.65 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، كما سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، اليوم، نحو 47.45 جنيه للشراء، مقابل 52.01 جنيه للبيع.

كما سجل الدينار الكويتي في بنك SAIB اليوم نحو 51.68 جنيه للشراء، مقابل 52.03 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتي سعر 49.74 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 51.60 جنيه للشراء، مقابل 52.06 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي نحو 49.65 جنيه للشراء، 51.96 جنيه للبيع وذلك مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

وسجل الدولار سعر 15.77 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري، كما سجل سعر الدولار 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي، وسجل سعر الدولار الأمريكي سعر 15.74 للبيع مقابل 15.64 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، كما سجل الدولار سعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء في المصرف المتحد.