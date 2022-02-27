سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27-2-2022 في مصر

يبحث عدد كبير من المستثمرين وحتى المواطنين عن أسعار العملات العربية، وعلى رأسها سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، لتحديد أفضل أماكن البيع أو شراء العملة العربية، في المؤسسات المصرفية العاملة في مصر.

وفي هذا السياق، يعرض لكم موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية في مجال أسعار العملات العربية والأجنبية، نقدم سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وفق بداية التعاملات البنكية اليوم الأحد الموافق 27 فبراير، والتي جاءت كالتالي وفق الموقع الرسمي لكل بنك:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 49.14جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك، فيما سجل الدينار الكويتي اليوم نحو 51.73 جنيه للشراء، مقابل 52.08 جنيه للبيع في بنك SAIB، ووصل الدينار الكويتي لسعر 49.74 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

بينما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 51.63 جنيه للشراء، مقابل 52.09 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري، وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 49.67 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 49.67 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، اليوم، نحو 47.39 جنيه للشراء، مقابل 52.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ومن ضمن العملات التي تحظى باهتمام الناس سعر الدولار، حيث سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيه، وسجّل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء.

وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري وفي المصرف المتحد سعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وبيع الدولار في البنك المركزي بسعر 15.77 جنيه، مقابل 15.65 جنيه للشراء.

وجاء بنك مصر كأفضل بنك لشراء الدولار الأمريكي، فيما جاء بنكا الإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد، في قائمة البنوك التي تبيع الدولار بأعلى سعر، ولكن بقيمة 15.67 جنيه، وسجل سعر الدولار نحو 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العربي الإفريقي الدولي.