سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 28-2-2022 في مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك، من الكلمات التي تزداد عليها نسبة البحث بشكل يومي، من قبل المواطنين والمستثمرين، والراغبين في معرفة أفضل أماكن بيع أو الشراء العملة العربية بهدف السفر أو التحويلات للمصريين من الخارج.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، في مجال أسعار العملات العربية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وفق بداية التعاملات اليومية في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 49.67 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، اليوم، نحو 47.39 جنيه للشراء، مقابل 52.01 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم لنحو 49.14 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك، فيما سجل الدينار الكويتي اليوم نحو 51.73 جنيه للشراء، مقابل 52.08 جنيه للبيع في بنك SAIB، ووصل الدينار الكويتي لسعر 49.74 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

بينما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 51.63 جنيه للشراء، مقابل 52.09 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري، وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 49.67 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

أما بشأن سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم، فسجل في بنك الإسكندرية نحو 21.18 جنيه للشراء، ونحو 21.44 جنيه للبيع.

كما جاء سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 21.27 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني في بنك عودة نحو 21.03 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر لنحو 21.18 جنيه للشراء، ونحو 21.41 جنيه للبيع.