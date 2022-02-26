سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 26-2-2022 في مصر

يعد الدينار الكويتي من أعلى العملات في السعر، لذا يبحث عنه أسعارها الكثيرين يوميا، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 26 فبراي، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 49.67 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، اليوم، نحو 47.39 جنيه للشراء، مقابل 52.01 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 49.41 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي لكل بنك.

وسجل الدينار الكويتي اليوم نحو 51.77 جنيه للشراء، مقابل 52.13 جنيه للبيع في بنك SAIB، ووصل الدينار الكويتي لسعر 47.39 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، بينما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 51.63 جنيه للشراء، مقابل 52.09 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري، وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 49.67 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ومن ضمن العملات التي تحظى باهتمام الناس سعر الدولار، حيث سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيه، وسجّل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء، كما جاء بنك مصر كأفضل بنك لشراء الدولار الأمريكي، فيما جاء بنكا الإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد، في قائمة البنوك التي تبيع الدولار بأعلى سعر، ولكن بقيمة 15.67 جنيه، وسجل سعر الدولار نحو 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العربي الإفريقي الدولي، وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري وفي المصرف المتحد سعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وبيع الدولار في البنك المركزي بسعر 15.77 جنيه، مقابل 15.65 جنيه للشراء.