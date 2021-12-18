محافظ الأقصر ووزير النقل يستعرضان مشروعات ربط شرق وغرب النيل

استعرض المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، خلال استقباله المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم السبت، آخر المستجدات بمشروعات الطرق والنقل بالمحافظة، وخطط إنشاء المحاور المرورية، وتطوير الطرق لتسهيل حركة النقل والسير بالمحافظة السياحية.

تناول اللقاء بين محافظ الأقصر ووزير النقل والمواصلات استعراض ما تم تنفيذه في مشروع محور شمال الأقصر، لربط شرق الأقصر وغربها، وما سيتم تنفيذه بهدف الإسراع في إنجاز العمل بالمشروع الذي سيعمل على تسهيل حركة السير والمرور من شرق إلى غرب الأقصر والعكس في وقت قصير.

جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بالزينية

من جانب آخر، أجرى محافظ الأقصر جولة تفقدية بمدينة الزينية، تابع خلالها أعمال تنفيذ محور شمال الأقصر، لربط البر الشرقي لنهر النيل بالبر الغربي، واستعرض خطة تنفيذ المحور، التي تتضمن تنفيذ عدد 10 كباري علوية، وعدد 2 كوبري سطحي على الترع، للربط بين شرق وغرب النيل، وللربط مع قنا والقصير بمحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى كوبري أعلى السكة الحديد، و2 كوبري سطحي للربط مع الطريق الزراعي الغربي.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن خطة تنفيذ المحور، بالإضافة إلى تنفيذ 7 مشروعات توسعة لأعمال تغطيات عدد من الترع والمجاري المائية، منهم 4 مشروعات تغطية قائمة، و3 مشروعات تغطية جديدة.

تشغيل تجريبي لـ6 محطات صرف

كما اسمتع المحافظ لشرح مفصل من رئيس فرع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف بالأقصر، بشأن التشغيل التجريبي لعدد 6 محطات صرف، بعد الانتهاء من محطات الرفع وشبكات وخطوط الطرد، وذلك قبل نهاية شهر مارس 2022، على أن يتم التشغيل النهائي قبل نهاية شهر يونيو، بتكلفة إجمالية للمشروع تتجاوز 780 مليون جنيه.