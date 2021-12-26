محافظ الأقصر يلتقي سفير الهند لبحث سبل التعاون

التقى المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، «ايجة جبتيه» سفير جمهورية الهند بالقاهرة، خلال جولته السياحة لقضاء بضعة أيام داخل المدينة وزيارة المعالم السياحية والأثرية والتاريخية، وجرى اللقاء بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ، وسعدي عبد القادر مدير الإدارة العامة للبرامج الأجنبية بمحافظة الأقصر، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

«جاوبتيه»: يؤكد سعادته لزيارة الأقصر

وخلال لقائه مع محافظ الأقصر، أعرب «جوبتيه» عن سعادته لزيارة الأقصر السياحية والتعرف على تاريخها وحضارتها الفرعونية القديمة التي لا تزال تعيش حتى اليوم، مؤكداً رغبته الشديدة في زيارة المناطق السياحية والأثرية في بالبرين الغربي والشرقي بالمحافظة، فضلا عن التعرف على العادات والتقاليد، خاصة وأن مصر والهند تتمتعان بحضارات عظيمة وبهما تنوع ثقافي وبينهما جسور تواصل وعلاقات تاريخية.

المحافظ يرحب بالسفير الهندي

ورحب محافظ الأقصر بالسفير الهندي، مؤكدا أن الهند دولة ذات طابع حضاري عريق، وأن السائح الهندي من عشاق السياحة الثقافية، لافتا إلى أن الأقصر تشهد حالة رواجا سياحيا منذ بدء الموسم السياحي وما تبعه من أحداث وفعاليات كان أبرزها إعادة إحياء طريق الكباش بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما استعرض المحافظ خلال اللقاء، مقومات وإمكانيات المحافظة وأبرز المشروعات التنموية بها، معربا عن أمله في زيادة التعاون بين الجانبين في مجالات السياحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتدريب والتعليم.