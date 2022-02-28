«تنمية المشروعات»: 423 ألف جنيه أرباح مشروع المحاصيل الزراعية سنويا

كشفت دراسة أعدها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن مشروع تجارة المحاصيل الزراعية، يحقق صافي أرباح سنوية تصل إلى 423.369 ألف جنيه، في السنة الخامسة من بدايته، إذ لها أهمية كبيرة في السوق المصرية، من بين المشاريع الهامة التي توفر الاحتياجات الضرورية التي يعتمد عليها المزارع المصري.

الهدف من مشروع تجارة المحاصيل الزراعية

أشارت الدراسة التي أعدها جهاز تنمية المشروعات، إلى أن مشروع تجارة المحاصيل الزراعية، الهدف منه توفير تجارة المحاصيل الزراعية فرص عمل، واستغلال رواج هذه التجارة، لانتشار أنواع كثيرة منها داخل السوق المصرية.

رأس المال وقيمة القرض

أوضح جهاز المشروعات الصغيرة، من خلال الدراسة التي أعدها، أن رأس المال المطلوب لمشروع تجارة المحاصيل الزراعية، يقدر بنحو 273.567 ألف جنيه، عبارة عن مساهمة المستفيد من المشروع، فيما تبلغ قيمة القرض المطلوب 451.500 ألف جنيه.

الاستثمارات الكلية للمشروع

ذكرت الدراسة أن الاستثمارات الكلية لمشروع تجارة المحاصيل الزراعية، تقدر بنحو 701.067 ألف جنيه.

أوضحت الدراسة التي أعدها جهاز تنمية المشروعات، أن مشروع تجارة المحاصيل الزراعية، يتطلب عدد 8 عمال كعمالة أساسية للمشروع.

وفقاً للدراسة التي أعدها جهاز تنمية المشروع، فمن المتوقع أن يحقق مشروع تجارة المحاصيل الزراعية، حجم مبيعات سنوية يقدر بنحو 2.730 مليون جنيه في السنة الأولى، و3.9 مليون جنيه مبيعات متوقعة في السنة الخامسة للمشروع.

الأرباح السنوية المتوقعة

وأوضحت دراسة جهاز تنمية المشروعات، أن صافي الأرباح السنوية المتوقعة من مشروع تجارة المحاصيل الزراعية، يقدر بنحو 257.960 ألف جنيه في السنة الأولى، و423.369 ألف جنيه أرباح متوقعة في السنة الخامسة للمشروع.