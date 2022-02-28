«التعمير والإسكان»: القاهرة الأكثر طلبا على قروض التمويل العقاري في 2021

بلغت محفظة القروض العقارية بميزانية بنك الإسكان والتعمير، خلال العام الماضي، في 31 ديسمبر 2021، نحو 8.5 مليارات جنيه بجميع المحافظات المصرية.

محفظة التمويل العقاري 8.5 مليارات جنيه

وبلغت القروض العقارية نحو 8.532 مليارات جنيه، والحسابات الجارية المدينة نحو 660 مليون جنيه، كما بلغت نصيب محافظة القاهرة منها نحو 311 مليون جنيه، بينما بلغت حصيلة محافظات الإسكندرية والدلتا وسيناء نحو 281 مليون جنيه، في حين بلغ نصيب محافظات الوجه القبلي نحو 67 مليون جنيه، بحسب قوائم المالية لبنك التعمير والإسكان في نهاية ديسمبر الماضي.

القاهرة تفوز بنصيب الأسد من التمويل العقاري

وأشارت القوائم المالية للعام الماضي المنتهي، إلى أن حجم القروض العقارية والتي تعني حجم قروض التمويل العقاري بالنسبة لمحافظة القاهرة بلغت نحو 4.457 مليارات جنيه، وبنسبة 50% تقريبا من إجمالي المحفظة العقارية للبنك.

الإسكندرية والدلتا وسيناء 25 %

وكان نصيب محافظات الإسكندرية والدلتا ومحافظات سيناء من محفظة القروض العقارية نجو 2.89 مليارات جنيه، وبنسبة تصل إلى 25 % تقريبا من حجم محفظة التمويل العقاري للبنك، التي تخطت حاجز الـ8 مليارات جنيه تقريبا.

وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح لمحافظات الوجه القبلي من التسهيلات الائتمانية التي يمنحها بنك التعمير والإسكان للمبادرات الحكومية والرئاسية للتمويل العقاري نحو 1.1 مليار جنيه، ما يعادل أكثر من 15% من إجمالي القروض الممنوحة لقطاع التمويل العقاري خلال العام الماضي 2021، وفقا للقوائم المالية للبنك.

ويشارك بنك التعمير والإسكان في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص بنحو 10% بما يعادل 6.6% لمدة 20 عاما.