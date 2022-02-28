مصرع شاب على يد صديقه بسبب خلافات بينهما في طنطا

لقى شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه، قبل قليل، متأثراً بإصابته بطعنة نافذة في منطقة الصدر على يد أحد أصدقائه، في منطقة «ترعة الشيتي»، بدائرة قسم شرطة أول طنطا، بمحافظة الغربية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

إخطار مدير أمن الغربية بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول «إسلام عبد العزيز»، في العقد الثالث من عمره، مصاباً بجرح طعني في الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا الى مكان الواقعة، وتبين من التحريات التي باشرها المقدم يوسف الجندي رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا، وقام بها النقيب محمد العسال معاون المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن الشاب مقيم بدائرة القسم، وفي العقد الثالث من عمره.

التحريات: مشاجرة بين صديقين انتهت بمقتل أحدهما

تبين من التحريات والمعاينة حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه، تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها المتهم بالتعدي عليه وطعنه باستخدام سلاح أبيض، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته ومناقشته، في محضر الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات نشبت بينهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.