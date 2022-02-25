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مصرع شاب طعنا في الصدر أثناء مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

كتب:

أحمد فتحي
07:26 م | الجمعة 25 فبراير 2022
مصرع شاب في مشاجرة بالمحلة - أرشيفية

مصرع شاب في مشاجرة بالمحلة - أرشيفية

شهدت قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، واقعة مصرع شاب طعنا بواسطة سلاح حاد في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص، مما أسفر عن مصرع أحدهم، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع شاب طعنا بالصدر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة يفيد بورود بلاغات من الأهالي بمصرع «إبراهيم ع إ»، 29 سنة، في مشاجرة بسلاح أبيض وفر الجاني هاربا.

وباشرت القيادات الأمنية دورها، بانتقال العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

جهود أمنية لضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة

كما تبين من المعاينة الأمنية الأولية لجثة الشاب، أنه مصاب بطعنة نافذة في القلب من سلاح أبيض «سكينة» في مشاجرة مع شخص يدعى «م. ش»، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لضبط المتهم الهارب، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

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