عاطل يقتل زوجة شقيقه بطعنة سكين في الدقهلية.. مشاجرة على الميراث السبب

شهدت محافظة الدقهلية اليوم الأحد، واقعة مأساوية بعدما لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها بجرح طعني نافذ في الكتف الأيسر، على يد شقيق زوجها بسبب خلاف بينهما على الميراث بقرية كفر أبو شوارب التابعة لمركز المنصورة.

وتبين من التحريات الأولية أن الزوج وزوجته توجها لمنزل والدته للمطالبة بنصيبه في الميراث ووقعت مشادة كلامية تدخل فيها شقيقه وطعن المجني عليها بسكين مما تسبب في مصرعها فور وصولها المستشفى لإسعافها.

وصول الزوجة إلى المستشفى ووفاتها

وردت إشارة لمأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول «ماجدة ال. م.»، 49 عاما، موظفة بشركة الغزل والنسيج بسندوب ومقيمة بشارع ممدوح سرحان بمدينة المنصورة مصابة بجرح طعني نافذ بالكتف الأيسر وتوفيت في الحال فور وصولها لاستقبال المستشفى.

تفاصيل مقتل زوجة بسبب خلاف على ميراث زوجها

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة إلي مكان البلاغ وبالفحص وسؤال زوجها المدعو «محمد ف. ر.» 55 سنة، سائق بشركة الكهرباء، ومقيم بذات العنوان، قرر في محضر الشرطة، أنه توجه بصحبة كل من زوجته ونجلهما عصام 22 سنة طالب، إلى منزل والدته المدعوة «سنية م. ف.»، 74 عاما، ربة منزل، ومقيمة بقرية « كفر أبو شوارب»، دائرة مركز المنصورة، لمطالبتها بنصيبه في الميراث في المسكن التي تقيم به والدته وشقيقه.

وأكد الزوج في أقواله، أن مشادة كلامية وقعت نتيجة مطالبته بحقه في الميراث، وحضر على أثرها شقيقه «أحمد ف. ر.»، 39 عاما، عاطل، والمقيم بذات العقار في قرية كفر أبو الشوارب، وتعدى على زوجته بسلاح أبيض «سكين» مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها.

وأوضح الزوج أنه جرى نقل زوجته إلى مستشفى المنصورة الدولي لعلاجها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت مباحث مركز المنصورة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.