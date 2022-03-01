«الإفتاء» تكشف حكم تكرار السلام بين الشخصين

يعد إلقاء السلام من السنن التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله تعالي «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا»، وحديث النبي «أَفشوا السَّلامَ تَسلَمُوا»، لذلك يحرص المسلم على إلقاء السلام، ولكن يتساءل البعض عن حكم تكرار إلقاء السلام بين الشخصين في وقت قريب، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية في فترى رسمية عبر موقعها الإلكتروني.

حكم تبادل السلام أكثر من مرة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن السلام والتحية بين الناس مأمورٌ بهما عند كل لُقْيَا، إلى حد الأمر بمعاودة السلام بينهم كلما شغلهم شاغل أو حالَ بينهم حائلٌ من جدارٍ أو غيره، وهو المرويُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام؛ قال: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ»، ثم قال: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» حتى فعل ذلك ثلاث مرات.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى رسمية عبر موقعها الالكتروني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال « إذا لقيَ أحدُكُم أخاه فليُسلم عليهِ، فإن حالت بينهما شجرةٌ أو جِدَارٌ أو حجرٌ، ثم لَقِيَهُ، فليُسَلِّم عليه».

حكم إعادة إلقاء السلام مرةً أخرى

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن السلام والتحية بين الناس مأمورٌ بهما عند كل لُقْيَا، وإذا التقى الشخص بآخر بعد تَفَرُّقٍ قريب أو بعد ما شغلهم شاغل أو حالَ بينهم حائلٌ من جدارٍ أو غيره فيُسَنُّ إعادة إلقاء السلام مرةً أخرى، وهذا هو المرويُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم.