عمر كمال وحسن شاكوش يرقصان على أنغام «أنتي قلبي» في شوارع نيويورك

نشر مؤدي المهرجانات عمر كمال عبر موقع الفيديوهات والصور والفيديوهات «إنستجرام»، فيديو يجمعه بحسن شاكوش، خلال رقصهما في شوارع نيويورك على أنغام «أنتي قلبي».

وعلق كمال على الفيديو: «تايم سكوير - نيويورك».

حفل عمر كمال وحسن شاكوش في أمريكا

وأحيا مؤديا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، السبت الماضي، حفلا غنائيا ضخما على Rachel M. Schlesinger Concert Hall and Arts Center في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقدما الثنائي عددا كبيرا من الأغاني والمهرجانات التي تفاعل معها جميع الحاضرين بالصيحات والهتاف.

عمر كمال يطرح البنات

وطرح عمر كمال مؤخرا كليبة الجديد «البنات» مع كوكسال بابا، والذي تم تصويره بتركيا.

وتقول كلمات الأغنية:

«دلع تاخد.. دلع قصاد فلوسك دلع عشان.. كل البنات تبوسك مفيش دلع.. يدولك على بوذك دلع لو حتى يا سيدي بس بالكلام قلب البنات.. مش محتاج وساطة دول كائنات.. أبسط من البساطة، أبسط حاجات.. تبسطهم لو شوكلاتة أهم حاجة يحسوا منك باهتمام جنس لطيف.. رقيق دلوع بطبعه من الدلع.. عمرهم ما شبعوا اللي يدلعهم.. يبقوا خاتم في صابعه وعلى قلبهم زي العسل ومبسوطين سهرة في مكان.. هادي أو رومانسي تلاقي الزعل.. والقفش كله منسي ويا ريت كمان.. لو خاتم جولد pancy سحر الدهب بيخلي قلبهم يلين».