حفل عمر كمال وحسن شاكوش في واشنطن يرفع شعار «كامل العدد»

أحيا النجم عمر كمال وحسن شاكوش، خلال الساعات الماضية حفلا غنائيا ضخما على Rachel M. Schlesinger Concert Hall and Arts Center في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وحضر الحفل عدد ضخم من الجاليات العربية تجاوز الـ3 آلاف من جمهور كمال وشاكوش حيث رفع الحفل شعار «كامل العدد».

قدم عمر وشاكوش في الحفل الذي يأتي من تنظيم محمد شمس وأمل باهي وحسين حرب، عددا كبير من الأغاني والمهرجانات التي تفاعل معها جميع الحاضرين بالصيحات والهتاف.

أغاني حفل أمريكا

ومن أبرز الأغاني التي قُدمت بالحفل بنت الجيران، الغربة، إنتي قلبي، ضيعنا، حبيبتي، عود البطل، سالكة.

وحرص عمر، في الحفل على توجيه الشكر لجمهوره في الولايات المتحدة الأمريكية ولمنظم الحفل محمد شمس، لتوفيره مسرحا عريقا مثل Rachel M. Schlesinger Concert Hall and Arts Center لإقامة الحفل به.

ومن المقرر أن يحيا عمر، وشاكوش حفلين غنائيين خلال الأيام المقبلة في الولايات المتحدة أبرزها في نيويورك ولوس أنجلوس.

أغنية عمر كمال مع كوكسال بابا

وكان عمر كمال طرح مؤخرًا أغنيته مع كوكسال بابا والتي تم تصويرها بتركيا، والأغنية حملت اسم البنات وطرحها قبل 10 أيام، وقالت كلمات الأغنية: «دلع تاخد.. دلع قصاد فلوسك دلع عشان ..كل البنات تبوسك مفيش دلع ...يدولك على بوذك دلع لو حتى ياسيدي بس بالكلام قلب البنات... مش محتاج وساطة دول كائنات..أبسط من البساطة، أبسط حاجات.. تبسطهم لو شوكلاته أهم حاجة يحسوا منك باهتمام جنس لطيف.. رقيق دلوع بطبعه من الدلع ... عمرهم ماشبعوا اللي يدلعهم ..يبقوا خاتم في صابعه وعلى قلبهم زي العسل ومبسوطين سهرة في مكان .. هادي أو رومانسي تلاقي الزعل .. والقفش كله منسي ويا ريت كمان .. لو خاتم جولد pancy سحر الدهب بيخلي قلبهم يلين».