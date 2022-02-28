هل لا يزال الذهب استثمارا جيدا وقت الأزمات والحروب؟.. تقرير هام يجيب

يحتفظ الذهب بميزة «الملاذ الآمن»، التي تميزه عن غيره من الأصول الأخرى، باعتباره من الأصول التي يفضلها المستثمرون ويقصدونها أوقات الحروب والأزمات وحالات عدم اليقين.

1858 دولار متوسط سعر الأوقية

وبلغ متوسط ​​أسعار الذهب 1858 دولارًا للأوقية في 13 فبراير من العام الجاري، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في السنوات العشر الماضية عند 1049 دولارًا للأوقية في نوفمبر 2015، وفقًا لـ«مجلس الذهب العالمي».

وعلى الرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق، لا يزال الذهب وسيلة استثمارية آمنة نسبيًا للتحوط ضد التضخم، مع محفظة متوازنة ومتنوعة ما بين من الذهب والأسهم، لمواجهة عواصف تحركات مؤشرات سوق الأسهم المتقلبة.

توقعات السنوات العشر المقبلة

من المرجح أن تظل حالة عدم اليقين بشأن جائحة كورونا في السنوات العشر المقبلة، وبالتالي سيظل الذهب استثمارًا جيدًا عندما يخشى الناس والحكومات الأسوأ، ولكن دائمًا يكون جزء من محفظة متنوعة، وفقاً لـ«ستاندر آندبورز».

وقد يكون الدافع وراء ارتفاع أسعار الذهب هو المخاوف من حدوث المزيد من الأوبئة في المستقبل، حيث يضيف متحور أوميكرون والمتغير الفرعي BA.2 عنصرًا آخر للقلق مع شراء المستهلكين مرة أخرى للتحوط ضد ما هو غير متوقع.

ارتفاع أسعار الذهب مع الضغوط التضخمية

علاوة على ذلك، قد يتأثر سعر الذهب بالضغوط التضخمية، أو الركود الاقتصادي، أو الخسائر في سوق الأسهم، وكل ذلك يمثل المزيد من المخاطر خلال العقد المقبل، وقد تؤدي حالة حرب إلى مزيد من عرقلة الاقتصادات وتوقعات جديدة لأسعار الذهب مرة أخرى.

قرارات المستهلكين بشأن الاحتفاظ بالأصول الخاصة

وستحدد القضايا الجيوسياسية طويلة الأجل أيضًا المشاعر الاقتصادية، وتؤثر على قرارات المستهلكين بشأن الاحتفاظ بالأصول الخاصة، فالمواجهة الحالية بين روسيا وأوكرانيا والآثار المترتبة على موقف الصين منها هي مثال على ذلك.

هل لا يزال الذهب استثمارًا جيدًا؟

يمكن الاحتفاظ بالذهب كضمان في شكله المادي سواء كان من العملات الذهبية أو السبائك، وسيظل هذا بمثابة تحوط لحدوث الحاجة عندما يكون من الضروري استخدام وعاء الذهب أو تجديده لاحقًا في أوقات الوفرة، ومن غير المحتمل أن يتغير هذا بسبب الأساس الثقافي لتراكمه من قبل المستهلكين في قطاع البيع بالتجزئة.

البنوك المركزية ترفع مشترياتها من الذهب

وشهد الاهتمام المتجدد في الآونة الأخيرة من البنوك المركزية ارتفاعًا في المشتريات بنسبة 82٪ في عام 2021 إلى 463 طنًا، ما رفع الاحتياطيات العالمية إلى 35600 طن، وهو أعلى مستوى في 30 عامًا تقريبًا، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وأضافت الهند 77 طناً إلى احتياطيها من الذهب في 2021 ، وهي أكبر زيادة منذ 2009 عند 200 طن من صندوق النقد الدولي، كما زادت تايلاند والمجر وأوزبكستان وكازاخستان من احتياطاتها من الذهب.

كان تصنيع المجوهرات شهادة على معنويات المستهلكين عندما ازدهر الطلب في عام 2021 بعد فيروس كوفيد، بنسبة 67٪ على أساس سنوي إلى 2221 طنًا وفقًا لمجلس الذهب العالمي، وكان هذا أعلى ارتفاع شوهد منذ عام 2018 مما أدى إلى تلبية الحاجة العالمية للمجوهرات، حيث أدى الطلب في الهند والصين إلى زيادة هذا الطلب إلى حد كبير في الربع الرابع.

من الواضح أن الذهب لا يزال مهمًا، ثقافيًا، أو كتحوط ضد عدم اليقين، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الحالي والارتفاع المستمر في الأسعار.

وبالنسبة للمستثمرين الأذكياء في عام 2022 الحريصين على التحوط من رهاناتهم، لا يزال الذهب استثمارًا آمنًا، لكن كيف يتم الاحتفاظ بها، سواء كعملة مادية أو ورقية أو رقمية، قد تشهد بعض التغييرات الجذرية في المستقبل خلال السنوات العشر القادمة.