هل الوقت الحالي هو الأنسب للاستثمار في الذهب؟.. متخصص يجيب

اتجهت أنظار المستثمرين في العالم، وأصحاب المدخرات بمصر إلى الذهب، بالتزامن مع اشتعال الحرب الروسية في أوكرانيا، باعتباره الملاذ الآمن في أوقات الأزمات.

ومع اندلاع الحرب شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس الماضي قفزة كبرى، كانت هى الأعلى منذ 15 شهرا، إذ سجل السعر الفوري ارتفاعات بلغت 3.4%، ليبلغ نحو 1973 دولارا إلى الأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة بلغت ما يقرب من 2%.

هروب جماعي

وبحسب ما نقلته وكالة «بلومبرج» عن خبراء بقطاع الذهب، فإن الأسواق تشهد ما يشبه «هروبا جماعيا» نحو المعدن الأصفر، في ظل الاضطرابات الحالية، ورغم التراجع النسبي في تعاملات، اليوم، مقارنة بأول أيام الغزو الروسي، إلا أن أسعار الذهب لا تزال مرتفعة لمستويات قياسية، إذ سجلت اليوم 1906 دولارا للأوقية، ويتضح الفارق بمقارنة الأسعار الحالية بمستويات شهر يناير، والتي لم تتخط مستويات 1791 دولارا للأوقية.

وفي هذا الصدد، قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الحرب الحالية أكدت أن الاستثمار في الذهب هو الخيار الأفضل، نظرا لكونه ملاذ آمن ومخزن للقيمة في أوقات الاضطرابات.

الاتجاه نحو المعادن الثمينة

وأكد أن الوقت الحالي شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين العالميين وأسواق المال لشراء كميات كبيرة من الذهب، من أجل التحوط ضد معدلات التضخم المتزايدة، موضحا أن هناك ثقة كبيرة من المستثمرين في المعدن الأصفر، وهو ما اتضح في الهبوط الذي شهدته أسواق المال، والاتجاه نحو المعادن الثمينة وفي مقدمتها الذهب.

الاستثمار الأفضل

وأشار رئيس الشعبة إلى أن الذهب سيظل الاستثمار الأفضل، حتى في حالة انتهاء الحرب، خاصة أن العالم يشهد موجة تضخم مرتفعة تسهم في تآكل قيمة النقود، ناصحا المدخرين بالتعامل مع الذهب باعتباره استثمار طويل الأجل، وليس مجالا للمضاربة السريعة أو تحقيق أرباح كبيرة.