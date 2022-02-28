«المركزي الروسي»: استئناف شراء الذهب في الأسواق المحلية

أعلن «البنك المركزي الروسي»، أنه سيستأنف شراء الذهب في الأسواق المحلية، وقال إنه سيخفف القيود على المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية لدى المصارف.

تراجع العملة الروسية

وكانت العملة الروسية، تراجعت إلى مستوى قياسي جديد، وتراجع «الروبل» نحو 41% أمام الدولار في المعاملات الآسيوية، كما انخفض بنسبة 38% أمام الدولار، في أول تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي، مقابل الروبل بنسبة 41.5%، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 119 روبل لكل دولار في المعاملات الآسيوية، فيما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط يرتفع بأكثر من 5%، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تداعيات العقوبات على أوربا

وكانت رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، قالت في وقت سابق، إن العقوبات على روسيا ستحمل تداعيات على أوروبا، فيما قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إنه قد تكون هذه بداية النهاية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطالبة موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا.

بدوره، أعلن المستشار الألماني،أولاف شولتس، استثمار 100 مليار يورو في الإنفاق العسكري، في أكبر تحول للعقيدة العسكرية الألمانية منذ الحرب العالمية الثانية.

اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل

ويعقد وزراء الطاقة في «الاتحاد الأوروبي» اجتماعًا طارئًا في بروكسل، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة قد تتعطل بسبب الصراع في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

السلطات الروسية تعمل على خطة إجلاء لرعاياها

وأشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى عقوبات يابانية متوقعة على مسؤولين في بيلاروسيا بسبب حرب أوكرانيا، فيما قالت تقارير، إن السلطات الروسية تعمل على خطة إجلاء لرعاياها بعد إغلاق أوروبا مجالها الجوي.

ميدانيا، أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى دعوات للسكان في بعض مدن شمال شرقي «كييف» للنزول إلى الملاجئ، فيما أظهر فيديو لما يعتقد أنه استهداف مسيرات أوكرانية لرتل دبابات روسي.

وكان السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أعلن أمس الأحد، أنه تقررعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون الوطن العربي ناصر القحطاني، بناءً على طلب مصر للتباحث حول تطورات الأوضاع الجارية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».