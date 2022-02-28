هيثم شاكر يروج لأغنيته الجديدة «هنتقابل بعدين»: قريبا

نشرالمطرب هيثم شاكر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البوستر الرسمي لأغنيته الجديدة تحت عنوان «هنتقابل بعدين»، معلقا عليه: «هنتقابل بعدين قريبا.. استنوا الأغنية قريبا على قناتي الرسمية بيوتيوب وجميع منصات الاستماع الإلكترونية».

أغنية «يإذيك» حققت نصف مليون مشاهدة

وطرح هيثم شاكر خلال الأيام القليلة الماضية، أغنية جديدة بعنوان «يإذيك»، من كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع يحيى يوسف، ميكس وماستر شريف مكاوي، جيتار مصطفي أصلان، حققت الأغنية نحو نصف ميلون مشاهدة علي موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية لما تحس حققت مليون مشاهدة

وكان هيثم شاكر قد طرح أيضا أغنية «لما تحس»،وحققت نجاح كبيرا بين الجمهور، حيث حققت أكثر من مليون مشاهدة علي صفحته الرسمية علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات عمرو المصري، الحان عمرو الشاذلي، توزيع وسام عبد المنعم ،ميكس و ماستر هاني محروس، ناي و كوله محمد عاطف، جيتار مصطفي نصر .

أغنية صاحب الجمال حققت مليون مشاهدة

وحققت أغنية صاحب الجمال الذي طرحها هيثم شاكر منذ عدة شهور، مايقارب من مليون مشاهدة علي صحفته الرسمية علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات و الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، مكساج و ماسترهاني محروس.

تفاصيل أخر عمل درامي لهيثم شاكر

يذكر أن آخر عمل درامي لهيثم شاكر كان في رمضان 2020، في مسلسل «حب عمري»، شارك في بطولته سهر الصايغ، ومنة فضالي، وميدو عادل، وأماني كمال، ومي القاضي، وعدد أخر من الفنانين ومن تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

وتدور أحداث مسلسل «حب عمري»، حول قصة حب بين هيثم شاكر وسهر الصايغ منذ ولادتهما، لكنهما يمرا بالكثير من العراقيل والمصاعب، بسبب ظهور شخصيات في حياتهما.