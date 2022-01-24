هيثم شاكر يطرح أغنيته الجديدة «يإذيك» على «يوتيوب».. فيديو

طرح المطرب هيثم شاكر أغنيته الجديدة بعنوان «يإذيك»، عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

الأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيي، وتوزيع يحيى يوسف، وميكس وماستر شريف مكاوي، ومن إنتاج شرقي برودكشن.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

يإذيك

يإذيك ويرضي بجرحك

ويسيبك في الحزن تعيش

يإذيك وتستحرم تعبك

يرسي علي مفيش

تستني عليه

وتقول هيفوق

وإن مرة فكرت تعاتبه

تطلع محقوق

يإذيك وترسم بسمة

على جروحك تداريها عليه

يإذيك وتكدب على روحك

وتشوف بعينيك

تفضل تديه

وتجمل فيه

وتقول في حاجة

لو أتعلمت جايز ترضيه

أغنية أما تحس

يذكر أن هيثم شاكر قد طرح أغنية «أما تحس» منذ الشهر الماضي وحققت الأغنية مليون ونصف مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وكانت من كلمات عمرو المصري، ومن ألحان عمرو الشاذلي.

أغينة صاحب الجمال

وطرح أغنية صاحب الجمال على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت ما يقارب من مليون مشاهدة ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي،

حفل هيثم شاكر في جنوب سيناء

وأحيا هيثم شاكر حفلا بمدينة شرم الشيخ منذ أقل شهر، وحضر عدد كبير من الشخصيات العامة منهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

مشاركة هيثم شاكر في الأعمال الدرامية

وكان آخر عمل درامي له في رمضان 2020 حيث شارك في مسلسل «حب عمري»، بطولة سهر الصايغ، منة فضالي، أماني كمال، مي القاضي، ومن تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

وتدور أحداثه حول قصة حب بين عيسى وسارة منذ ولادتهما، لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب بسبب ظهور شخصيات في حياتهما تريد التفريق بينهما.