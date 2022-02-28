بوتين يوقع مرسوما بإجراءات اقتصادية ضد الولايات المتحدة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة ضد الولايات المتحدة والدول التي انضمت إليها، وذلك حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

إجراءات اقتصادية خاصة تتعلق بالخطوات غير الودية للولايات المتحدة

وأعلن الكرملين، في بيان صحفي، أن الرئيس الروسي بوتين وقع مرسوما بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالخطوات التي وصفها بغير الودية للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت إليها، حسبما نقلت سبوتنيك دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية كذلك، في نبأ عاجل أيضا، أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر مرسوما يقضي باتخاذ إجراءات اقتصادية خاصة لاحتواء الخطوات غير الودية التي تبنتها الولايات المتحدة والدول المنضوية تحتها.

روسيا منعت أي تحويلات مالية إلى الخارج بعد العقوبات الغربية

جاء ذلك في الوقت الذي نقلت فيه العربية نت في نبأ عاجل، أن روسيا تجبر المصدرين الروس على تحويل 80% من عائداتهم إلى الروبل، كما أنها منعت أي تحويلات مالية إلى الخارج بعد عقوبات الغرب.

وفي وقت سابق، اتخذت روسيا قرارا بإغلاق مجالها الجوي على شركات الطيران التابعة للدول التي سبق وأعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، أعلنا فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الواسعة في أوكرانيا التي بدأت الخميس الماضي ولا تزال مستمرة.