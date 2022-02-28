تقدم شركة مصر للطيران عددا من الخدمات المختلفة للمواطنين؛ للتسهيل على المواطنين، تتمثل في حجز تذاكر الطيران إلكترونيًا لأي دولة في خلال دقائق من مكانك، ويمكن أيضًا الاستعلام عن تذكرة مصر للطيران برقم الحجز لتغيير الرحلة أوالمقعد أو اختيار الوجبة المناسبة لك، وأيضا يمكن توفير الوقت من خلال شراء الوزن الزائد من الأمتعة عبر الموقع الإلكتروني.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض طريقة الاستعلام عن تذكرة مصر للطيران برقم الحجز بالخطوات، وذلك على النحو التالي:

الاستعلام عن تذكرة مصر للطيران برقم الحجز

1) الدخول على موقع مصر للطيران.

2) الضغط على استعراض الحجز.

3) ملء البيانات المطلوبة الخاصة برقم الحجز واسم العائلة للمسافر

4) الضغط على إرسال

5) تظهر بيانات تذكرة مصر للطيران

علمًا بأن رقم الحجز هو عبارة عن 6 حروف وأرقام تستخدم من قبل مصر للطيران لتحديد حجزك، ويشار إليه أحيانا باسم «سجل اسم الراكب» (PNR) أو «بيان الحجز» أو «رقم الحجز»، ولن تحتاج إلا لإدخال هذه الأرقام الستة من دون أي رموز أخرى تلي أو تسبق رقم الحجز.

خطوات حجز تذكرة مصر للطيران إلكترونيا

ويمكن حجز تذكرة مصر للطيران إلكترونيا من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمصر للطيران، واختيار خانة حجز الرحلة، ثم تحديد البيانات المطلوبة لحجز الرحلة المراد حجزها الخاصة بمكان السفر، وتاريخ المغادرة والعودة، ودرجة الحجز الخاصة بالعرض الأفضل أو درجة رجال الأعمال.

يتم الضغط على خانة احجز الآن الموجودة أسفل الشاشة.

ستظهر لك الرحلات المتوفرة، في الوقت الذي قمت بتحديده.

يتم اختيار الرحلة المناسبة، واستكمال بيانات الحجز، ووسائل الاتصال.

تحدد طريقة الدفع الخاصة بالرحلة التي قمت بحجزها، وبذلك تكون اتممت حجز تذكرة الطيران.