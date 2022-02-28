التضامن تستهدف إنشاء 3000 حضانة خلال عامين.. وحوافز لمساعدة المرأة العاملة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة أنشأت 1100 حضانة في العام الماضي، وتستهدف خلال العامين المقبلين إنشاء 3 آلاف حضانة أخرى، متابعة: «لدينا حافزا إيجابيا لمراكز المرأة العاملة، لمساعدتها في قضاء بعض احتياجات المنزل مثل وجبات نصف مصرية وغيرها من الأمور».

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وأضافت القباج، خلال كلمتها في فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نعمل في محور الوعي والتأثير على القوى الناعمة، ولدينا مشكلات كبيرة متعلقة بالوعي والمفاهيم الخاطئة بين الحلال والحرام والقوة والضعف، تؤثر على الزيادة السكانية بشكل خاص وعلى تحقيق حياة كريمة بشكل عام»

وتحدّثت وزيرة التضامن، عن برنامج «بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل»، قائلة إنّه يشارك على الأرض في القرى والنجوع، ويتصدى لقضايا كثيرة تؤثر على الزيادة السكانية، مثل «ختان الإناث، الأمية، الزواج المبكر، حرمان الطفلة من التعليم، وحرمان المرأة من العمل»، كما يساعد في ذلك الرائدات اللاتي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة أعدادهن إلى 20 ألف سيدة للوصول إلى 4 ملايين أسرة.

المراكز الإنتاجية

وأوضحت القباج، أنّ وزارة التضامن لديها 420 مركزا إنتاجيا على مستوى القرى لنحو 640 ألف أسرة منتجة، ويتم دعمها بمبادرات التسويق والإقراض الميسر والتوعية، وتشرف الجمعيات الأهلية على التنفيذ ورصد الأسر المخالفة والإشراف على مشروعات متناهية الصغر، مضيفة: «نرفع عدد عيادات مبادرة 2 كفاية، ووصل عدد الجمعيات الأهلية إلى 400 جمعية تشارك في المبادرة».

وأكدت وزيرة التضامن: «وفرنا للرائدات المجتمعيات تابلت، ونستهدف 4 ملايين أسرة، وبالتالي يجب أن يكون لدينا ملفات لهم، ونعمل على تغيير السلوك فيها على مدار 3 مرات في العام، ونوحد رسائل التوعية مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي كي لا يحدث أي تضارب».