أوكرانيا: نمنح الجنود الروس العفو والمال عند إلقائهم السلاح

أعلن وزير دفاع أوكرانيا، أن كييف تمنح الجنود الروس الذين يلقون السلاح المال والعفو، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل.

جمع تبرعات للجيش الأوكراني

وأشارت إلى أن السكان في مدينة خاركيف الأوكرانية يجمعون تبرعات لجيش بلادهم.

فيما أعلنت فرنسا، أن مشروع القرار أمام مجلس الأمن الذي تقدمه فرنسا الليلة، يتضمن دعوة فورية لوقف إطلاق النار بأوكرانيا.

ماكرون يطالب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فيلاديمير بوتين، وطالبه بوقف إطلاق النار في أوكرانيا.