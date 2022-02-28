رئيس التحرير

محمود مسلم

أوكرانيا: نمنح الجنود الروس العفو والمال عند إلقائهم السلاح

كتب:

سحر المكاوى
09:20 م | الإثنين 28 فبراير 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلن وزير دفاع أوكرانيا، أن كييف تمنح الجنود الروس الذين يلقون السلاح المال والعفو، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل.

جمع تبرعات للجيش الأوكراني 

وأشارت إلى أن السكان في مدينة خاركيف الأوكرانية يجمعون تبرعات لجيش بلادهم.

فيما أعلنت فرنسا، أن مشروع القرار أمام مجلس الأمن الذي تقدمه فرنسا الليلة،  يتضمن دعوة فورية لوقف إطلاق النار بأوكرانيا.  

ماكرون يطالب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا 

وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فيلاديمير بوتين، وطالبه بوقف إطلاق النار في أوكرانيا. 

اقرأ المزيد:

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. كييف تستعين بالسجناء وتطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي

انطلاق المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا

بيلاروسيا تستضيف مفاوضات روسيا وأوكرانيا وسط مطالب بمعاقبتها

آخر أحداث روسيا وأوكرانيا.. انطلاق المفاوضات وعقوبات أوروبية ضد موسكو
بقلم سحر المكاوى