بدء تدشين خطوط سير الأتوبيسات الجديدة لخدمة أهالي وسط سيناء

أعلن عبد العال البدري، سكرتير عام مساعد محافظة شمال سيناء، بدء تشغيل خطوط سير الأتوبيسات الجديدة المقدمة كهدية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

بدء تشغيل الحافلات من العريش إلى المدن الأخرى

وأوضح سكرتير عام مساعد محافظة شمال سيناء، في بيان، أن تشغيلها سيكون بواقع تخصيص أتوبيسين للحسنة وأتوبيسين آخرين لنخل بوسط سيناء، فضلا عن انطلاق أتوبيسين من ديوان عام المحافظة بالعريش إلى الحسنة ونخل بصفة يومية.

وتابع: «إلى جانب توفير خط أتوبيس لقرية الروضة وآخر للشيخ زويد وخط أتوبيس من العريش إلى وادي العمرو وخط آخر للقسيمة، وذلك بخلاف خط الحسنة إلى الإسماعيلية ومعدية نمرة 6، وخط نخل إلى نفق السويس».

تذاكر تتناسب مع المواطنين

وأشار إلى تحديد قيمة استخدام الأتوبيسات كمرحلة أولى سواء للعملية التعليمية أو للمواطنين ما بين 40 و30 و20 و10 جنيهات، وسيتم مراجعة القيمة أو إعادة تقديرها لتتناسب مع المواطنين.

وأضاف أن الأتوبيسات تعمل رحلتين يوميا، وهي تهدف إلى خدمة العملية التعليمية والمواطنين خاصة إلى مناطق وسط سيناء المحرومة من المواصلات.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد عبد الحليم سالمان نائب رئيس مركز ومدينة نخل والمشرف العام على خطوط سير الأتوبيسات والنقل الجماعي بالمحافظة إلى أن اليوم هو بداية تدشين وتشغيل خطوط الأتوبيسات العشرة كمرحلة أولى لخطوط: نخل/ العريش، نخل/ السويس، الحسنة/ العريش، الحسنة/ الإسماعيلية، العريش/ نخل، العريش/ الشيخ زويد، العريش/ الحسنة، العريش/ الروضة، العريش/ وادي العمرو، والعريش/ القسيمة.

وأضاف العميد أسامة الغندور السكرتير العام للمحافظة أنه بدأ اليوم تدشين وبدء تشغيل عدد من الخطوط المقدمة من المعونة الأمريكية لخدمة أهالي وسط سيناء، سواء المواطنين أو العاملين بالتربية والتعليم وباقي المصالح الحكومية، خاصة وأن منطقة وسط سيناء مترامية الأطراف، وستوجد نقلة غير مسبوقة لخدمة المواطن السيناوي وتحركه في سهولة ويسر في مواعيد ثابتة ومحددة وبمقابل غير كبير مما يدعم التنمية في وسط سيناء.